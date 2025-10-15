Bohnenkamp übernimmt Europa-Exklusivvertrieb für Sailuns Lkw-Reifenmarke Rovelo
Die Marke Rovelo ist zurück im europäischen Markt. Nachdem die Sailun Group 2014 auf der Reifen-Messe in Essen erstmals entsprechende Pkw-Reifen vorgestellt und diese dann einige Jahre auch aktiv vermarktet hatte, nimmt die Bohnenkamp-Gruppe die Marke nun ins Sortiment auf, und zwar europaweit, exklusiv und als Lkw-Reifen. „Mit Rovelo erhalten Flottenbetreiber, Transportunternehmen und Kommunen eine zuverlässige, wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz“, heißt es dazu aus Osnabrück vom Sitz den Großhandelsunternehmens. Im Fokus stünden „Top-Qualität gepaart mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis“. Zum Start konzentriere Bohnenkamp sich zunächst auf diverse Kerngrößen im Sortiment, will das Rovelo-Sortiment aber in den kommenden Monaten sukzessive erweitern, sodass weitere Größen und Profile hinzukommen und das Angebot kontinuierlich wächst.
