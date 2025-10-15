Bohnenkamp übernimmt Europa-Exklusivvertrieb für Sailuns Lkw-Reifenmarke Rovelo

Die Marke Rovelo ist zurück im europäischen Markt. Nachdem die Sailun Group 2014 auf der Reifen-Messe in Essen erstmals entsprechende Pkw-Reifen vorgestellt und diese dann einige Jahre auch aktiv vermarktet hatte, nimmt die Bohnenkamp-Gruppe die Marke nun ins Sortiment auf, und zwar europaweit, exklusiv und als Lkw-Reifen. „Mit Rovelo erhalten Flottenbetreiber, Transportunternehmen und Kommunen eine zuverlässige, wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz“, heißt es dazu aus Osnabrück vom Sitz den Großhandelsunternehmens. Im Fokus stünden „Top-Qualität gepaart mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis“. Zum Start konzentriere Bohnenkamp sich zunächst auf diverse Kerngrößen im Sortiment, will das Rovelo-Sortiment aber in den kommenden Monaten sukzessive erweitern, sodass weitere Größen und Profile hinzukommen und das Angebot kontinuierlich wächst.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen