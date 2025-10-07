AZuR setzt am Deutschen Bundestag „Ausrufezeichen für die Reifenkreislaufwirtschaft“

Gestern Morgen traten die Verantwortlichen der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) zu der von ihnen angekündigten „öffentlichkeitswirksamen Aktion“ vor dem Deutschen Bundestag mit einem Stand auf. Vor Ort habe AZuR „ein kraftvolles Ausrufezeichen“ gesetzt, heißt es dazu in einem Fazit zu der mehrstündigen Aktion, die unter dem Motto „Ich bin ein Kreisläufer“ stattfand. AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth, die den Aktionsstand persönlich betreute, betonte dazu: „Wir wollen Politik und Öffentlichkeit zeigen, welches enorme Potenzial in der Reifenkreislaufwirtschaft steckt – für Klimaschutz, Ressourcenschonung und nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland und Europa.“ Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern ZARE, New Life und Runderneuert präsentierte AZuR den Besuchern am Aktionsstand „anschaulich, wie aus gebrauchten Reifen neue Werte entstehen: durch Reparatur, Runderneuerung, Nachprofilieren und mechanisches oder chemisches Recycling“.