TÜV Rheinland und Euromaster vertiefen ihre Zusammenarbeit
Euromaster ist nun dem TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. beigetreten, dem Alleingesellschafter der TÜV Rheinland AG. Ziel des Vereins ist es, für Mensch und Umwelt Sicherheit im Umgang mit technischen Neuerungen zu gewährleisten und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben. Die Mitgliedschaft im TÜV Rheinland e.V. sei ein weiterer Schritt in der bereits mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen Euromaster und dem TÜV Rheinland. In allen deutschen Servicefilialen bietet Euromaster damit Haupt- und Abgasuntersuchungen exklusiv in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland an. Darüber hinaus prüfen die Experten des TÜV Rheinland das technische Equipment der Euromaster-Standorte.
