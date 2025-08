Fahrsicherheit und Abrieb von Reifen korrelieren nicht

Vor einigen Wochen schon hat die NEUE REIFENZEITUNG über Ergebnisse der neuesten ADAC-Studie zum Thema Reifenabrieb berichtet. Basierend auf den mit seinen europäischen Partnerorganisationen seit 2023 durchgeführten Reifentests hat der deutsche Automobilklub dabei im Wesentlichen aufgezeigt, welche der in den Jahren seit dem Ändern seines Prüfprozederes am häufigsten angetretenen Marken sich diesbezüglich besonders hervortun und welche davon nicht ganz so. Doch über die dabei präsentierten Mittelwerte für die Sommer-, Winter- und Ganzjahresprofile von zwölf Reifenmarken angefangen bei Michelin und 52 Gramm Reifenabrieb je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht über Hankook, Continental, Goodyear, Kumho, Falken, Dunlop, Semperit, Vredestein, Pirelli sowie Bridgestone bis hin zu Firestone und 82 Gramm Reifenabrieb je Kilometer und Tone Fahrzeuggewicht bringt die Studie noch einen weiteren Erkenntnisgewinn: Die Ergebnisse für weitere der untersuchten Marken zeigen, dass weder aus einem besonders hohen noch einem sehr geringen Wert für den Abrieb eines Reifens irgendwelche Schlüsse auf dessen Fahrsicherheit gezogen werden können. Beide Eigenschaftsmerkmale korrelieren nicht miteinander.

So hat der ADAC etwa für das in seinem Sommerreifentest 2023 in der Größe 205/55 R16 angetretene Avon-Modell „ZV7“ den höchsten Abrieb aller insgesamt 160 diesbezüglich analysierten Profile ermittelt: 126 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht, während für das diesbezüglich beste Produkt – den in demselben Test angetretenen Michelin „E.Primacy“ – lediglich 35 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht genannt werden. Zwischen diesen beiden Reifen liegt in Sachen Reifenabrieb insofern ein Faktor 3,6 mit der aus Sicht des Partikeleintrages in die Umwelt schlechteren Bilanz für den Reifen der zu Goodyear zählenden Marke Avon und dem besseren Ende für das Produkt des französischen Herstellers Michelin. Gleichwohl haben sich beide im Kapitel Fahrsicherheit nichts genommen: Dem einen wie dem anderen bescheinigte der ADAC diesbezüglich die Teilnote 3,9, was gemäß Notenschema des Klubs „ausreichend“ bedeutet. Die vom „E.Primacy“ im Umweltkapitel eingefahrene, für „sehr gut“ befundene bzw. mit der Teilnote 1,3 bewertete Leistung – in der Unterdisziplin Abrieb gab’s sogar eine glatte Eins – hat dem Michelin-Modell im Gesamtergebnis des Tests allerdings keinen nennenswerten Vorteil gegenüber dem „ZV7“ eingebracht.

Denn Letzterer ist beim Thema Abrieb und damit aufgrund des ADAC-Abwertungsmechanismus in der Umweltbilanz auch insgesamt zwar lediglich auf eine Zwischennote 4,1 („ausreichend“) in diesem Kapitel gekommen. Doch alles in allem liegen beide Kontrahenten im Gesamturteil – wiederum aufgrund der Abwertungen, die der Automobilklub ab Einzel-/Teilnoten schlechter als 3,5 vornimmt – gerade einmal besagte zwei Zehntelnoten auseinander bei 3,9 (Michelin) und 4,1 (Avon). „Ebenfalls nicht überzeugen in der Sicherheit können die beiden getesteten Reifen der Billigmarke Double Coin. Diese liegen zwar, was den Reifenabrieb betrifft, direkt hinter dem Spitzenreiter, doch die Sicherheitseigenschaften sind katastrophal schlecht“, schreibt der Automobilklub in seiner durch den Automobilweltverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) bzw. die FIA Foundation geförderten Studie. Dies mit Blick konkret auf die Profile „DC-99“ und „DC-100“ der chinesischen Marke, die in den Größen 205/55 R16 respektive 225/40 R18 bei den ADAC-Sommerreifentests 2023 bzw. 2025 im Teilnehmerfeld vertreten waren und dabei Vorletzter oder Letzter wurden – hier wie da mit der Gesamtnote „mangelhaft“.

Denn selbst ihre für „sehr gut“ befundenen Abriebeigenschaften – für den „DC-99“ wird diesbezüglich ein Messwert von 46 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht angegeben und für den „DC-100“ sogar noch einmal zwei Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht weniger – sowie zumindest jeweils die Teilnote „gut“ in der Umweltwertung der Produktvergleiche konnten nicht deren als „mangelhaft“ eingestufte Fahrsicherheit kompensieren. „Erschreckend, dass die Reifen von Double Coin dennoch die sicherheitsrelevanten Minimalanforderungen für den Erhalt einer Zulassung erhalten haben und so auf dem europäischen Markt verkauft werden dürfen“, wundert man sich beim ADAC. Was bedeutet das alles aber nun mit Blick auf den zuvor erwähnten Abriebprimus „E.Primacy“, dessen lediglich als „ausreichend“ bezeichnete Fahrsicherheit und die Marke Michelin in der Gesamtschau? Zumal der ADAC Letzterer gerade auch insgesamt – also im Mittel über alle ihre seit 2023 durch den Klub getesteten Reifenmodelle – bescheinigt hat, mit dem geringsten Abrieb zu glänzen. Ein gemäß den bisherigen Ausführungen nahe liegende Schluss, Michelin-Reifen könnten über besagten „E.Primacy“ hinaus möglicherweise generell nicht gar so gut mit den in Sachen Fahrsicherheit besten Wettbewerbsprodukten mithalten, ist insofern jedenfalls definitiv falsch.

Zumal der „Primacy 4+“ des französischen Herstellers in demselben Sommerreifentest mit dabei war wie der „E.Primacy“, dort ebenfalls mit einem vergleichsweise geringen Abrieb von 52 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht positiv auf sich aufmerksam machen und zugleich noch „gut“ beim Thema Fahrsicherheit über die Ziellinie fahren konnte. Nicht anders war’s bei den 2024er- und 2025er-Sommerreifentests des ADAC, wo einerseits wiederum der „Primacy 4+“ (in 215/55 R17) und andererseits der „Pilot Sport 5“ (in 225/40 R18) jeweils „gut“ bei der Fahrsicherheit abgeschnitten haben, aber sich dennoch nur Abriebwerte in Höhe von 48 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht respektive 56 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht dem Testprotokoll bzw. der Studie für sie entnehmen lassen. Bei alldem hat die jeweilige Reifengattung ebenfalls keinen Einfluss auf das Ganze. Denn den Winterreifen „Alpin 6“ hat der Automobilklub bei seinen Tests gleich dreimal antreten lassen: Im Jahr 2024 schnitt er in der Größe 205/55 R16 im Kapitel Fahrsicherheit „gut“ ab ebenso wie 2023 in den beiden geprüften Dimensionen 205/60 R16 und 225/45 R17, wobei der für die drei Ausführungen gemessene Abrieb mit 48, 51 und 56 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht angegeben wird.

Mit 52 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht hat der Michelin-Ganzjahresreifen „CrossClimate 2“ beim diesbezüglichen Test des Klubs 2024 in der Dimension 205/55 R16 ebenfalls in diesem Bereich gelegen. Genauso wie beim nicht in die Studie eingeflossenen 2025er-Vergleich von Alleskönnern durch den ADAC, wo für ihn in der Größe 225/45 R17 ein Abrieb von 53 Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht gemessen wurde. Doch selbst wenn das Allwetterprofil in diesen beiden Tests hinsichtlich seiner Fahrsicherheit als „befriedigend“ bezeichnet wurde, ist dies noch lange kein Widerspruch dazu, dass der Abrieb und die Fahrsicherheit nicht miteinander korrelieren. Zumal sich beim Blick auf weitere Reifenmarken ein ähnliches Bild ergibt wie in Sachen Michelin. Wobei der französische Reifenhersteller auch selbst die ADAC-Studie als Beleg dafür wertet, dass der Spagat zwischen einem sicheren Reifen insbesondere beim Bremsen auf nasser Fahrbahn und unabhängig davon, ob es sich um einen neuen oder einen gefahrenen Reifen handelt, sowie einem, der sich durch geringe Partikelemissionen und verbunden damit nicht zuletzt eine längere Laufleistung auszeichnet, durchaus gelingen kann. Wobei der Anbieter damit selbstredend zuallererst seine eigenen Produkte im Blick hat.

„Reifen von Michelin haben heute schon einen geringeren Abrieb, als es die strengsten Euro-7-Szenarien voraussetzen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten daran, mit innovativen Verbundwerkstoffen den Abrieb unserer Reifen Schritt für Schritt zu reduzieren. Es ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Michelin, Mobilität möglichst umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten – nachhaltige Mobilität muss jeden Tag weitergedacht werden, dazu wir haben eine Pflicht gegenüber nachfolgenden Generationen“, erklärt Maria Röttger, Präsidentin und Chief Executive Officer (CEO) bei Michelin und in dieser Position dort verantwortlich für die Region Europa Nord. Die neue Euro-7-Abgasnorm stellt – selbst wenn ihr Name es nicht direkt vermuten lassen würde – auch Forderungen in Bezug auf den Abrieb von Reifen auf, die laut Michelin ab dem 1. Juli 2028 erfüllt werden müssen. Denn Reifenabrieb bestehe zu einem großen Teil aus Kunststoffen, die nicht biologisch abbaubar seien, heißt es weiter. „So fallen allein in der EU jährlich 500.000 Tonnen Mikroplastik an – und landen in Gewässern und Böden“, sagt Michelin, wo man eigenen Worten zufolge seit 2005 intensiv daran forscht, den aus Reifen- und auch Fahrbahnverschleiß resultierenden Eintrag von Partikeln in die Umwelt zu reduzieren. Und dies augenscheinlich so, dass sich andere Reifeneigenschaften wie insbesondere die Fahrsicherheit dadurch nicht automatisch verschlechtern müssen.