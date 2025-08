Mercedes-Festival in Hattingen erwartet über 15.000 Besucher

Zum 15. Mal findet 2025 das Mercedes-Festival Schöne Sterne statt. Am Wochenende des 30. und 31. August wird das Event erneut auf dem Gelände des LWL-Museums Henrichshütte in Hattingen ausgetragen. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter zu dem Event über 15.000 Besucher aus ganz Europa. Ob Oldtimer, AMG, Youngtimer oder seltenes Einzelstück – alle stilvollen Sterne sind in Hattingen willkommen. Auch smart-Freunde sowie Clubs, Foren und Interessengemeinschaften aus der Mercedes-Szene sind herzlich eingeladen, Teil dieses besonderen Wochenendes zu sein. Neben der Präsentation der Fahrzeuge auf der Bühne sorgen spontane Benzingespräche, illustre Gäste, spannende Programmpunkte zu Fahrzeugtechnik, Tuning und Clubleben für beste Unterhaltung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen und dabei sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, holt sich ein Ticket online im Vorverkauf unter www.schoenesterne.de.