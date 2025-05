Rückruf von fast 6.900 „Agilis CrossClimate“ in den USA

In den Vereinigten Staaten ruft Michelin knapp 6.900 Ganzjahresreifen vom Typ „Agilis CrossClimate“ in der Dimension 185/60 R15C zurück, die auch vor zwei Jahren schon Teil eines größeren Rückrufes des Anbieters gewesen ist. Betroffen sind diesmal im Zeitraum vom 24. September 2023 bis zum 26. April 2025 in dem vor der Schließung stehenden Werk Cholet (Frankreich) gefertigte Reifen des Herstellers. Sie können insofern anhand einer im Bereich zwischen „1FK1R013X3923“ und „1FK1R013X1725“ liegenden DOT-Nummer auf ihrer Seitenwand identifiziert werden. Bei ihnen könne es zu Ausbrüchen im Laufflächengummi an der Basis der Schulterblöcke kommen, heißt es zur Begründung für den aktuellen Rückruf. „Bei der Inbetriebnahme erbringen die betreffenden Reifen möglicherweise nicht die erwartete Leistung und erhöhen möglicherweise das Unfallrisiko“, ist der Rückrufdatenbank der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) darüber hinaus noch zu entnehmen.