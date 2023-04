Rückruf einer guten halben Million C-Decken von Michelins „Agilis CrossClimate“

Die Michelin North America Inc. ruft bestimmte Größen seines Ganzjahresprofils „Agilis CrossClimate“ zurück. Betroffen davon sind Reifen der Dimensionen 185/60 R15C, 195/75 R16C, 205/65 R15C, 205/75 R16C, 225/75 R16C und 235/65 R16C, sofern sie im Zeitraum zwischen der ersten Kalenderwoche 2017 und der 14. Kalenderwoche 2023 in dem auf Llkw-Reifen spezialisierten Michelin-Werk Cholet oder in der Konzernfabrik im polnischen Olsztyn gefertigt wurden. Details dazu finden sich in der nebenstehenden Aufstellung. Insgesamt könnte es sich um bis zu 540.000 Reifen handeln, wie sich der Rückrufdatenbank der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) dazu entnehmen lässt. Die fraglichen Reifen seien zwar als Winterreifen gekennzeichnet, hätten allerdings nicht genügend Traktion für, um bei allen Schneewetterbedingungen ausreichende Leistungen zu erbringen und entsprächen insofern dem Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 139, heißt es dort weiter zur Begründung für den Rückruf. christian.marx@reifenpresse.de