Dreitägige Aussetzung des Delticom-Aktienrückkaufprogramms

Hatte die Delticom AG Anfang März den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines entsprechenden Rückkaufprogramms angekündigt für den Zeitraum vom 4. März bis zum 5. Juli dieses Jahres, wird das Ganze jetzt für drei Tage ausgesetzt. „Im zeitlichen Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung sollen keine Aktien zurückgekauft werden“, so der Internetreifenhändler. Vor diesem Hintergrund werde das von der Gesellschaft eingeschaltete Kreditinstitut in dem Zeitraum vom 26. bis zum 28. Mai (jeweils einschließlich) keine Aktien zurückkaufen, heißt es.

