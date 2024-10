Erste Infos zum „Walk of Services“ bei nächster Reifenmesse in Köln

Rund um die jüngste Automechanika bei der Messe Frankfurt hatte Ingo Riedeberger, Direktor für die „The Tire Cologne“ bei der Koelnmesse, eine neue Initiative rund um das Thema Werkstatt/Kfz-Service für die nächste Reifenmesse in Köln angekündigt. Die geht planmäßig zwar erst vom 9. bis zum 11. Juni 2026 an den Start, aber nichtsdestoweniger hat ihr Veranstalter nun erste Informationen zu dem offensichtlich als Weiterentwicklung des bisherigen „Werkstatt-live“-Konzeptes dort dann geplanten „Walk of Services“ mitgeteilt. Mittels der so bezeichneten Plattform sollen demnach Werkstattservices und -ausrüstung bei der „Tire Cologne“ in den Mittelpunkt gerückt werden. „Während sich die Branche weiterentwickelt und der traditionelle Reifenverkauf an Bedeutung verliert, gewinnen umfassende Werkstattservices an Bedeutung“, so die Koelnmesse. Der „Walk of Services“ werde vor diesem Hintergrund die perfekte Bühne bieten, um innovative Lösungen zu präsentieren, welche die Zukunft der Mobilität und des Reifenhandels bestimmen werden, sind die Kölner überzeugt. Dazu beitragen sollen eine hohe Sichtbarkeit in Halle 8 direkt am sogenannten Messeboulevard, Livedemonstrationen von Werkstattequipment sowie eine breite Unterstützung des Ganzen durch Medienpartner.