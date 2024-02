Sonderformat „Werkstatt Live“ ein Highlight der kommenden Reifenmesse in Köln

Bei der kommenden „The Tire Cologne“ vom 4. bis zum 6. Juni in Köln soll das Sonderformat „Werkstatt Live“ eines der Highlights bilden und richtungsweisend für freie Werkstätten und Reifenfachhändler sein bzw. ihnen einen „umfassenden Einblick in die digitalisierte und wettbewerbsfähige Werkstatt der Zukunft“ bieten. In Kooperation mit den Unternehmen Hunter und Würth will der Veranstalter Koelnmesse GmbH auf diesem Wege über Livedemonstrationen in einer Musterwerkstatt den Besuchern modernste digitale Werkstattanforderungen näher bringen mit einem Fokus auf fortschrittliche Diagnose- und Reparaturtechniken. Demnach wird es dabei unter anderem um Dinge gehen wie eine ergonomische und effiziente Gestaltung des Reifenservices, die automatisierte Reifenprofilmessung bei der Dialogannahme oder Dienstleistungen für schnelle Vermessungen, die auch Glasservice und Kalibrierungen von Fahrassistenzsystemen umfassen. Ein weiterer Schwerpunkt von „Werkstatt Live“ soll darüber hinaus gelegt werden auf die „Herausforderungen und Anforderungen, die mit dem Übergang von Verbrennungsmotoren zu Elektromobilität und der damit verbundenen Hochvolttechnik einhergehen“.