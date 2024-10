„Mehr als nur eine Lagerlösung“ – IWAG setzt bei Räderhotel auf Eventus

Die Schweizer IWAG Distribution AG hat direkt am Flughafen Zürich ein Reifenlagerprojekt realisiert, das von dem auf entsprechende Regalsysteme spezialisierten Unternehmen Eventus sp. z o.o. mit Hauptsitz in Chojnice (Polen) entworfen wurde. Das so in einer elf Meter hohen Halle entstandene „Reifenhotel“, das auf 1.600 Quadratmetern Fläche Platz für 75.000 Räder bieten soll, wird dabei als Meilenstein für beide Partner gleichermaßen beschrieben. Wobei die letztendliche Umsetzung des Projektes bzw. die Lieferung und Installation der Reifenregale in Zusammenarbeit mit der seit rund einem halben Jahr als offizieller Eventus-Distributor für die Schweiz fungierenden WEMA AG erfolgte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen