Schon bei der Offroadmesse Abenteuer & Allrad Ende Mai/Anfang Juli in Bad Kissingen hatte Delta4x4 eine zusätzliche Größe des „AT#1“-Profils seiner Eigenmarke Loder Tire noch für dieses Jahr angekündigt. Zu der neuen Dimension 235/60 R17 118S sowie den zuvor bereits erhältlichen Ausführungen in 255/55 R18 118T und 305/60 R18 118S soll sich Anfang kommenden Jahres dann aber noch eine weitere gesellen: 235/55 R18 118T. Mit Blick auf den seit seiner erstmaligen Vorstellung 2018 kontinuierlich weiterentwickelten „AT#1“, der laut DOT-Nummer auf seiner Seitenwand bei Doublestar Dongfeng Tyre in China gefertigt, jedoch als „Engineered in Germany“ bezeichnet wird, betont der Anbieter, dass der Reifen „im europäischen Markt vermutlich einzigartig“ sei. Denn wie die im Ortsteil Unterumbach von Odelshausen ansässige Delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH besonders hervorhebt, ist er nicht nur speziell für hohe Radlasten ausgelegt oder bietet er dank eines aggressiven Seitenprofils zusätzliche Traktion in schwierigen Offroadsituationen, wo andere Reifen bereits an ihre Grenzen stößen. Sondern darüber hinaus verfüge das Modell auch über die 3PMSF-Kennung (Three-Peak Mountain Snow Flake), was ihn vor den Augen des Gesetzes als geeignet für winterliche Fahrbahnbedingungen ausweist.