Nicht-Motorräder bremsen Markt motorisierter Zweiräder ein

Nach sieben Monaten präsentiert sich der Markt für motorisierte Zweiräder in Deutschland laut Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) mit alles in allem rund 148.400 bisher neu zugelassenen Maschinen fast zweieinhalb Prozent im Minus. Dabei sind „echte“ Motorräder – also Krafträder mit einem Hubraum jenseits der Marke von 125 Kubikzentimetern – allerdings weiterhin gefragter als im selben Zeitraum 2023: Von ihnen sind per Ende Juli kumuliert zwischen 94.500 und 94.600 Einheiten erstmals die Straßen hierzulande gekommen entsprechend einem beinahe dreiprozentigen Plus. Um gut fünf Prozent rückläufig entwickelten sich von Januar bis Juli demgegenüber die Neuzulassungen von Kraftrollern auf annähernd 11.700 Neufahrzeuge. Negativer fällt die Zwischenbilanz bei den sich durch einen Hubraum bis 125 Kubikzentimeter auszeichnenden Leichtkrafträdern und -rollern aus, wo 21.600 bzw. gut 20.500 Maschinen einem Minus von über acht respektive beinahe 15 Prozent gleichkommen.