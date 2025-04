Pirellis brandneuer P Zero (PZ5) besteht seine Reifentestpremiere mit Bravour

Die Premiere ist klar gelungen. Nachdem Pirelli erst vor wenigen Wochen seinen P Zero der mittlerweile fünften Generation vorgestellt hatte, hat dieser im jetzt erschienenen Performance-Reifentest von Tyre Reviews die Produkte der renommierten Wettbewerber hinter sich gelassen, wenn auch mitunter nur knapp. Getestet wurden Reifen der Größe 225/40 R18 92 Y. Dabei gelang dem brandneuen Italiener etwas, das nicht oft vorkommt: Er zeigte in jeder einzelnen der insgesamt elf Testdisziplinen eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit; außerdem setzte der P Zero (PZ5) den Referenzwert in gleich drei durchaus unterschiedlichen Disziplinen, was seine Ausgewogenheit unterstreicht. Dass man demnach bei Pirelli überaus glücklich ist mit dem ersten Testauftritt des UHP-Reifens, wie der Hersteller dazu in einer Mitteilung schreibt, liegt auf der Hand. „Die Testergebnisse bestätigen den Fokus des neuen Reifens auf Performance und Sicherheit aufgrund des verbesserten Handlings und der kürzeren Bremswege“, heißt es dort.

