„Überraschung“ bei AutoBild-Leserwahl: Hankook jagt Conti einen Titel ab

Nicht nur die NEUE REIFENZEITUNG kürt ihre „Reifenmarken des Jahres“, sondern andere Zeitschriften tun dies ebenso. Während wir dazu – wie zuletzt für 2024 – alle in dem betreffenden Jahr erschienenen Reifentests auswerten, hat AutoBild für die 2025er-Rankings der „besten Marken in allen Klassen“ rund um das Thema Automobil seine Leser entscheiden lassen. Wobei sie neben diversen anderen Kategorien in Bezug auf Reifen in zwei Teildisziplinen ihre Stimme abgeben konnten: Qualität und Preis/Leistung. Erstere davon hat wie in den zurückliegenden Jahren mit einem fast 74,8-prozentigen Stimmanteil einmal mehr Continental für sich entscheiden können vor der Marke Michelin, für die sich rund 67,6 Prozent der AutoBild-Leser entschieden haben, und Goodyear mit knapp 62,0 Prozent auf dem dritten Rang. Als eine der „kleine[n] Überraschungen“ seiner aktuellen Leserwahl bezeichnet das Magazin demgegenüber, dass es Hankook in der Kategorie Preis/Leistung gelungen ist, Continental den dort bisher ebenfalls angestammten ersten Platz anzujagen. Für die südkoreanische Marke haben in dieser Teilkategorie demzufolge 40,9 Prozent der AutoBild-Leser votiert und damit Continental mit gerade einmal einem Zehntelprozentpunkt weniger auf Rang zwei verwiesen sowie Goodyear (34,9 Prozent) auf Platz drei.