Oldtimerpreise steigen leicht an – zehn Modelle haben besonders stark zugelegt

Die Oldtimerpreise in Deutschland sind im Jahr 2024 geringfügig gestiegen. Der Deutsche Oldtimer-Index (DOX), den der Verband der Automobilindustrie (VDA) jährlich veröffentlicht, erreichte zum Stichtag 1. Januar 2025 einen Punktestand von 2.985. Das entspricht einem Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Er lag damit erneut unter der Inflationsrate. Der DOX dient dazu, eine Trendaussage über die Wertentwicklung von Oldtimern in Deutschland zu geben. Die Fahrzeugwerte ermittelt der Bewertungsspezialist Classic-Analytics. Die Fahrzeugauswahl umfasst 88 Fahrzeuge und stellt eine repräsentative Auswahl dar. Regelmäßig werden neue Fahrzeuge über 30 Jahre hinzugezogen. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Seltenheit oder ihrer Geschichte besonders teuer gehandelt werden, werden nicht berücksichtigt. Der DOX wird seit 1999 berechnet. Ausgehend von einem Basiswert von 1.000 Punkten ist seither eine Wertsteigerung in Deutschland von 198 Prozent zu verzeichnen.

