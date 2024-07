Ab Herbst neue Conti-Kampagne „Unermüdliche Leistung“

Unter dem Motto „Unermüdliche Leistung“ wird Continental im Bereich Nutzfahrzeugreifen in diesem Herbst eine neue Kampagne starten. Im Fokus stehen soll dabei die kürzlich erst eingeführte fünfte Generation der „Eco“ genannten Lkw-Reifenlinie des Herstellers. Sie wird dabei präsentiert von Berufskraftfahrerinnen sowie den Truck-Influencerinnen Katrin „Tinka“ Oschmann und Christina Scheib gemeinsam mit der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen – zumal das Unternehmen dort ja ebenso als Partner des DFB (Deutscher Fußballbund) fungiert wie bei dem Männerteam. Mit der neuen Kampagne und seinem Blog „Unermüdlich“ will Conti demnach alle ansprechen, die täglich mit Lkw oder Bus unterwegs sind. „Gemeinsam mit den reichweitenstarken Influencerinnen bietet die Kampagne einen starken Bezug zu den Zielgruppen in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche“, so der Reifenhersteller. Einen Ausblick auf die neue Kampagne will er anlässlich des Truck-Grand-Prix am kommenden Wochenende am Nürburgring bzw. im Rahmen seiner Präsenz bei dem Motorsportevent in der Eifel gewähren. Conti wird als einer der knapp 50 Aussteller vor Ort im Messepark den Showtruck seiner europäischen Roadshow auffahren, wo am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr dann auch Oschmann und Scheib für eine Autogrammstunde vorbeischauen wollen.