Auch GCOTY-Wahl 2025 wieder mit Bridgestone-Unterstützung

Zum siebten Mal startet die Wahl zum „German Car of the Year“ (GCOTY). Bei der aktuellen Ausgabe der Veranstaltung, bei der eine Expertenjury in Alsfeld zusammengekommen ist und nach einer Prüfung auf Herz und Nieren die herausragendsten und innovativsten Fahrzeuge für 2025 küren wird, fungiert Bridgestone einmal mehr als Partner. „Die Unterstützung der ‚German-Car-of-the-Year‘-Awards bereitet uns auch dieses Jahr wieder große Freude“, sagt Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone North Europe. „Das Engagement unterstreicht unsere Rolle als zuverlässiger Partner im Bereich der Erstausrüstung sowie unsere enge Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern“, ergänzt er. „Wir freuen uns, mit Bridgestone auch dieses Jahr wieder einen starken Partner an Bord zu haben. Die Bedeutung moderner Reifentechnologie für Effizienz, Sicherheit und Performance wird häufig unterschätzt und es ist uns wichtig, über die neuesten Entwicklungen zu informieren“, sagt Jens Meiners, Leiter der Fachjury. Mitte Oktober sollen die GCOTY-Klassensieger bekannt gegeben werden, einen Monat später dann der Gesamtsieger. Am Start sind nach einem entsprechenden Auswahlverfahren Modelle solcher Autohersteller wie BMW, BYD, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche oder VW, wobei Letzterer unter anderem seinen neuen Golf R auf dem neuen „Warmenau“-Rad ins Rennen schickt, das bei dem Event selbstredend mit Reifen von Unterstützungspartner Bridgestone kombiniert wird.