Reifen-Hinghaus-Insolvenzverfahren ist eröffnet

Ende April hatte Deutschlands letzter verbliebener Pkw-Reifenrunderneuerer Reifen Hinghaus mit Sitz in Dissen am Teuteburger Wald ein Insolvenzverfahren über das eigene Vermögen beantragt. Zwischenzeitlich bzw. am 1. Juli hat das zuständige Amtsgericht Osnabrück das Insolvenzverfahren eröffnet. Als Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Dr. Peter Jacob von der Osnabrücker Kanzlei Schoofspartner bestellt worden. Dessen Maxime „Eine Krise ist dazu da, sie zu überwinden“ scheint zu den Sanierungsplänen der Dissener zu passen, die im Rahmen der jüngsten „The Tire Cologne“ bereits ein neues Runderneuerungsprojekt rund um Forceland-Transporterreifen präsentiert gemeinsam mit dem chinesischen Partner Mayrun Tyre.