Oliver Frese bleibt Koelnmesse-Geschäftsführer

Die Koelnmesse GmbH, die unter anderem Ausrichter des Branchenevents „The Tire Cologne“ ist, hat ihren bis Ende 2024 laufenden Vertrag als Geschäftsführer mit Oliver Frese verlängert. Demnach wird er die entsprechende Position bei der Kölner Messegesellschaft weitere fünf Jahre bzw. bis zum 31. Dezember 2029 innehaben. „Oliver Frese hat in den vergangenen Jahren nicht nur das Kölner Veranstaltungsportfolio durch die schwierige Phase der Corona-Pandemie geführt, sondern auch die marktnahen Bereiche Vertrieb, Services sowie Marketingkommunikation mit einem neuen Betriebsmodell ausgestattet“, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Gemeinsam mit dem Geschäftsbereich International habe er darüber hinaus in den vergangenen Jahren die globale Portfolioverantwortung im Messemanagement erfolgreich implementiert. Böse ist überzeugt, dass die Koelnmesse mit ihm weiter auf Wachstumskurs bleibt. „Die Stärkung des Messegeschäftes am Standort Köln ist eine wichtige Priorität für die Koelnmesse. Deshalb freue ich mich sehr, dass Oliver Frese auch künftig als Geschäftsführer die Geschicke des Koelnmesse-Konzerns maßgeblich mitgestalten wird, und freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt auch Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln und Aufsichtsratsvorsitzende der Koelnmesse.