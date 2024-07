Kunden empfehlen zuallererst Michelin bei Autozubehör/-services

Das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen YouGov hat in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt ein weiteres seiner Markenrankings veröffentlicht. Die Würdigung derjenigen Anbieter mit der „höchsten Kundenempfehlung 2024“ in verschiedensten Branchen basiert demnach „auf der Weiterempfehlungsbereitschaft aller Marken unter ihren jeweiligen aktuellen Kunden“. Dies betreffend den Auswertungszeitraum vom 1. Juni 2023 bis einschließlich 31. Mai dieses Jahres. Dazu sollen repräsentative Onlineinterviews unter der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren zu alles in allem 1.500 Marken ausgewertet worden sein, die YouGov im Rahmen seiner sogenannten BrandIndex genannten Markenperformance-Messung durchführt. Für das letztendliche Ranking berücksichtigt wurden dann jedoch nur diejenigen (knapp 830) Marken, die im Untersuchungszeitraum von wenigstens 150 Kunden bewertet wurden.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN