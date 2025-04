Marco Seel jetzt Director Key Account bei Kumho Tire Europe

Seit dem 1. April ist Marco Seel Director Key Account bei der Kumho Tire Europe GmbH. Er berichtet in seiner Funktion direkt an die Geschäftsleitung unter der Führung von Thomas Schlich (Director Sales und Marketing) und Woongchul Shin . Marco Seel bringt annähernd 16 Jahre Erfahrung und Expertise im Vertrieb mit, insbesondere aus seiner letzten Position als Regional Wholesale Manager Germany bei Nokian Tyres. „Mit Marco Seel gewinnen wir einen jungen, gleichzeitig jedoch sehr erfahrenen und gut vernetzten Mitarbeiter im Bereich Key Account. Wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Service weiter verbessern und gemeinsam mit unseren Kunden wachsen können“, so Thomas Schlich.

