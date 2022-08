In Summe 16 Maschinen beim EWC-Lauf in Suzuka auf Dunlop-Reifen

Nach dem Auftakt im April mit dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans und dem Lauf im Juni in Spa-Francorchamps steht nun das dritte von in diesem Jahr insgesamt vier Rennen in der FIM-Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) an. Für das kommende Wochenende sind die acht Stunden von Suzuka (Japan) im Terminkalender vermerkt. Dort werden Dunlop zufolge zehn der im EWC-Klassement startenden Teams auf Reifen der Marke antreten. Zumal die Rennserie eine der wenigen noch verbliebenen mit freier Reifenwahl ist und damit Raum für Wettbewerb zwischen verschiedenen Herstellern bietet wie die Liste der in den zurückliegenden Jahren erfolgreichen Unternehmen mit Bridgestone (2021, 2017/2018), Dunlop (2019/2020) oder Pirelli (2018/2019) belegt. Abgesehen davo starten in Suzuka noch sechs Teams in der seit diesem Jahr von Dunlop exklusiv ausgerüsteten Superstock-Klasse. cm