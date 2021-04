Dreifacherfolg für Conti bei AutoBild-Leserwahl

Die Zeitschrift AutoBild hat einmal mehr eine Leserwahl der „besten Marken aller Klassen“ rund um den Autoalltag durchgeführt. Dabei wurden nicht nur die aus Verbrauchersicht besten Werkstattketten gekürt, wobei Bosch das Rennen gemacht hat vor ATU und dem 1a Autoservice sowie den Anbietern Vergölst, Euromaster, Pit-Stop, Point S und Premio in dieser Reihenfolge auf den Plätzen vier bis acht liegend mit einigem Abstand auf die ersten beiden. In Sachen Reifen sind ebenfalls die besten Marken gekürt worden, und das in sogar gleich drei Kategorien. Doch egal, ob es nun um das Thema Qualität geht, die Sportlichkeit ihrer Profile oder das Preis-Leistungs-Verhältnis der jeweiligen Marken: In allen drei Disziplinen hat Continental die Nase vorn. „Wir entwickeln unsere Produkte für Autofahrer. Entsprechend ist ein Feedback von Lesern für uns die wertvollste Bestätigung unserer Arbeit. Dass wir unsere Ergebnisse gegenüber den Vorjahren noch weiter verbessern konnten, gibt uns einen besonderen Ansporn für die Zukunft“, freut sich Frank Jung, Leiter Marketing und Vertrieb Ersatzgeschäft bei Continental, über diesen Dreifacherfolg. christian.marx@reifenpresse.de