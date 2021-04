Gundlach rückt mit Inforeihe LLkw- und Anhängerreifen in den Fokus

Gundlach bietet in der laufenden Sommersaison eine dreiteilige Inforeihe, um den Kunden die Nutzenvorteile, Eigenschaften und Anwendungsbeispiele von Pneus aus Llkw- und Anhängerportfolio der Exklusivmarkte GT Radial wie etwa dem Kargomax ST-4000, dem Kargomax ST-6000 und dem Maxmiler Pro näher zu bringen.

Philip Hülswitt, Vertriebsleiter Großhandel bei Gundlach: „Die Nachfrage nach Sommerreifen in der Saison ist gewohnt groß, die Aufmerksamkeit gegenüber speziellen Angeboten entsprechend hoch. Daher haben wir uns in Abstimmung mit unseren Partnern bei GT Radial dazu entschlossen, das Thema Llkw- und Anhängerreifen intensiver an unsere Kunden zu kommunizieren und so auf unsere Produktvielfalt über die klassische Pkw-Bereifung hinweg hinzuweisen.“ Gundlach-Kunden bekämen speziell aufbereitete Reifen- und Anwendungsinformationen, mit denen sie dann die Endkunden über Posts auf Social-Media-Kanälen informieren könnten. cs