Übernahme-Coup: Goodyear kauft Cooper in einem Milliardendeal

Die Goodyear Tire & Rubber Co. und die Cooper Tire & Rubber Co. wollen gemeinsam in die Zukunft gehen. Wie es dazu soeben in einer Mitteilung heißt, will Goodyear seinen ebenfalls aus den USA stammenden Mitbewerber Cooper noch im Laufe dieses Jahres übernehmen. Ein dazu notwendiges Transaktionsabkommen sei bereits von den Boards of Directors beider Hersteller abgesegnet worden. Die Details.

