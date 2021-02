„Team eSports-Cup“:  Teamgedanken fördern und Kunden unterhalten

In Zeiten der Covid-19-Pandemie ist das Interesse am E-Sport, zu Deutsch „elektronischer Sport“, deutlich gestiegen. Mittlerweile gibt es eigene Ligen, in denen der Sport an der Konsole ausgetragen wird. Die besten Sportler verdienen mit ihren Leistungen gutes Geld, auch Welt- und Europameisterschaften stehen bei Fans hoch im Kurs. Diesem Trend trägt die Top Service Team KG nun Rechnung und lädt ab Ende März zum ersten „Team eSports-Cup“ ein. Und zwar nicht nur die Gesellschafter von Deutschlands führender Reifenkooperation, sondern auch deren Kunden.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



