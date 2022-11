Cooper-Integration: Ryan Patterson verlässt Goodyear

Während Goodyear Tire & Rubber mit der Integration von Cooper Tire & Rubber augenscheinlich im Plan liegt, wie es dazu jetzt aus der Konzernzentrale in Akron (Ohio/USA) heißt, hat Ryan Patterson das Unternehmen verlassen. Goodyear hatte Patterson Anfang 2021 wenige Wochen nach der Cooper-Übernahme zum Senior Vice President mit Verantwortung für Business Integration und damit für die Übernahme und die Integration Coopers unter dem Goodyear-Dach ernannt. Wie es dazu in US-Fachmedien heißt, habe Goodyear keinen Nachfolger benannt und sich auch nicht dazu geäußert, ob man dies nachholen wolle. Laut Goodyear hätten Kunden in Nordamerika bereits jetzt einen einzigen Ansprechpartner in den miteinander verbundenen Unternehmen und würden ab dem Ende dieses Monats auch nur noch ein einziges ERP-System nutzen. ab