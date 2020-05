Markenvielfalt und Innovation werden großgeschrieben bei Bohnenkamp

Selbst vor dem Hintergrund der Corona-Krise und auch ohne die bedingt dadurch ausfallenden Messen blickt der auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierte Osnabrücker Großhändler Bohnenkamp eigenen Worten zufolge auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Denn auch in diesen schwierigen Zeiten setzten Händler, Hersteller und Werkstätten in 28 Ländern auf das Marken-, Produkt- und Leistungsangebot des Vollsortimenters, heißt es. Zumal das Unternehmen in den vergangenen Jahren die Transportbranche verstärkt in seinen Fokus gerückt hat. Dies einerseits über den Ausbau seines Angebotes im Lkw-Segment unter anderem mittels Aufnahme zusätzlicher Marken in sein Lieferprogramm sowie andererseits über innovative Lösungen für Güterverkehrunternehmen. cm

