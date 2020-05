BKT ist neuer Partner des Preises Tractor of the Year

Tractor of the Year (TotY) hat einen neuen Partner: BKT. Die Partnerschaft zwischen dem indischen Off-Highway-Reifenproduzenten und der 1988 ins Leben gerufenen Auszeichnung erstrecke sich über vier Jahre. Jedes Jahr untersucht die Expertenjury Technologien und Lösungen und zeichnet den besten europäischen Traktor mit dem Preis Tractor of the Year aus. „TotY und BKT haben viel gemeinsam: der Award ist ein Sinnbild für Spitzentechnologie und Zukunftsvision, zwei Konzepte, die BKT sehr am Herzen liegen“, heißt es dazu vonseiten des Reifenherstellers. Die Partnerschaft entspreche „auch den Prinzipien der zentralen Rolle, die Nachhaltigkeit, uneingeschränkte Qualität und Unterstützung der technologischen Forschung spielen“. ab