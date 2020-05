Nokian-Tyres-Rendite bricht auf 3,2 Prozent ein – Quartalsbericht

Wie Nokian Tyres in seinem aktuellen Quartalsbericht schreibt, hätten sich das Russland-Geschäft, der milde Winter sowie die Corona-Pandemie überaus negativ auf die Zahlen ausgewirkt. Danach gaben die Umsätze um 17,8 Prozent nach, was im Vergleich zum Einbruch beim Betriebsergebnis – hier waren die Zahlen konzernweit mit einem Minus von über 83 Prozent quasi im freien Fall – noch als vergleichsweise stabil wirkt. Dementsprechend gab auch die Umsatzrendite des üblicherweise überaus renditestarken Herstellers nach und sackte von 15,8 auf jetzt nur noch 3,2 Prozent. Das Management habe etliche Gegenmaßnahmen ergriffen, wie es dazu weiter in dem Quartalsbericht heißt. So habe man beispielsweise die Lohnkosten durch umfassende vorübergehende Freistellungen drücken müssen. ab

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.