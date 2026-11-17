In den Vereinigten Staaten ruft Yokohama freiwillig zwei Größen aus seiner Produktreihe „Geolandar M/T G003“ für leichte Nutzfahrzeuge (Light Truck/LT) zurück. Der japanische Reifenhersteller bzw. dessen US-amerikanische Tochtergesellschaft Yokohama Tire Corporation hat die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) des Landes darüber informiert, dass bei Reifen der beiden Größen LT245/75 R16 120/116Q und LT285/70 R17 121/118Q, die zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni 2026 im Werk Mie/Japan des Herstellers gefertigt wurden, möglicherweise eine fehlerhafte Gummimischung in der Seitenwand verwendet wurde. „Eine verringerte Adhäsion kann zu einer Ablösung der Karkasslagen, zu Luftaustritt oder zu einem schnellen Luftverlust führen. Ein Verlust des Reifendruckes kann die Fahrzeugkontrolle beeinträchtigen und das Unfallrisiko erhöhen“, wie das Unternehmen den Rückruf begründet. Davon betroffen sein sollen 265 Einheiten in der 245er-Dimension mit der DOT-Nummer 1FBA3YTHK2226 auf der Seitenwand sowie und 345 Stück in der 285er-Größe mit der DOT-Nummer 1FB7LYTHK2226 auf der Flanke. Yokohama Europe (Düsseldorf) erklärte derweil auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG, in Europa laufe eine interne Untersuchung zu dem freiwilligen Rückruf in den USA; insofern könne man dazu derzeit keine offizielle Stellungnahme abgeben.