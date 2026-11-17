Ist vor einigen Wochen bereits der Onlineverkauf von Eintrittskarten für die Motorradmessen in Dortmund und Erfurt gestartet, haben zwischenzeitlich auch die Ticketshops für die Intermot und die von der Messe Erfurt GmbH ausgerichtete Motorradmesse Dresden geöffnet. Wer die im kommenden Jahr die nicht mehr im Winter wie zuletzt im Dezember 2025, sondern erstmals im Frühjahr stattfindende internationale Motorrad- und Rollermesse in Köln besuchen will, wird unter www.intermot.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen/ fündig. Wen es am 6. und 7. März 2027 zu der Messepremiere in die Landeshauptstadt Sachsens zieht, kann sich unter www.motorradmesse-dresden.de/besuchen/tickets-oeffnungszeiten eine Eintrittskarte für die Motorradmesse Dresden sichern.