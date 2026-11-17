Falken hat bei den International Motor Film Awards 2026 in Los Angeles die Auszeichnung „Best Event Film“ gewonnen, teilte der Reifenhersteller jetzt mit. The Perfect Lap dokumentiert das Falken-Motorsport-Team beim 54. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in der Boxengasse und auf der Nordschleife. Evropi Dionysiadou ist Brand Communications Specialist bei der Dunlop Tyre Europe GmbH, zu der auch die Reifenmarke Falken gehört, und war für die Produktion verantwortlich: „Das Konzept hinter dem Film steht für Präzision, Leidenschaft, Teamarbeit und den unbedingten Antrieb, immer wieder die maximale Leistung herauszuholen – Runde für Runde, bei Tag und Nacht. In dieser Hinsicht haben der Langstreckenrennsport und unsere aufwendigen Filmproduktionen viel gemeinsam.“ Der Falken-Porsche 911 GT3 nahm in diesem Jahr zum 27. Mal am Rennen teil. Der gesamte Film wurde von den Dreharbeiten vor Ort bis zur Postproduktion ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz erstellt, betont Falken. Seit der Veröffentlichung im Juli 2026 hat der Film bereits mehr als 1,8 Millionen Aufrufe erzielt.