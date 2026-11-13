Reifenmarkt Europa verliert an Schwung

Im dritten Quartal des noch laufenden Jahres ist das europäische Reifenersatzgeschäft im Vergleich zu der Entwicklung im ersten Halbjahr ins Stocken geraten. Bezogen auf die ersten neun Monate steht mit über alle Produktsegmente hinweg in Summe 183,2 Millionen von den Mitgliedern des Reifenherstellerverbandes Tyres Europe (früherer Name: ETRMA – European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association) an ihre Vermarktungspartner gelieferten Einheiten zwar ein Plus von einem Prozent unterm Strich gegenüber demselben Zeitraum 2025. „Die moderaten Zuwächse in den ersten neun Monaten sollten jedoch nicht über ein schwaches drittes Quartal hinwegtäuschen“, sagt jedoch Tyres-Europe-Generalsekretär Dr. Adam McCarthy. Zumal einem Absatzzuwachs von gut einem Prozent für die Monate Januar bis März und einem Plus von dann sogar mehr als drei Prozent im zweiten Dreimonatszeitraum 2026 ein Minus von gut einem Prozent auf 61,4 Millionen Reifen (drittes Quartal 2025: 62,3 Millionen) gegenübersteht.

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