Einmal mehr „Anzeichen der Erholung“ auf Europas Ersatzmärkten

Consumer-, insbesondere aber Commercial-Reifen entwickelten sich zuletzt deutlich besser auf den europäischen Ersatzmärkten, so jedenfalls die jüngsten Zahlen des Herstellerverbands Tyres Europe (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Hatte der europäische Herstellerverband Tyres Europe vor drei Monaten mit seinen Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres „Anzeichen der Erholung“ im Ersatzmarkt erkennen lassen, so haben sich diese nun bestätigt, wenn auch nicht in allen Produktsegmenten. Die wichtigste Nachricht dabei: Das Segment der Lkw-Reifen konnte sich im zweiten Quartal deutlich erholen und legte den Tyres-Europe-Zahlen zufolge um 12,9 Prozent zu, woraus sich nunmehr ein Halbjahresplus von 6,9 Prozent ergibt. In Summe haben die 14 in dem Verband vereinten Hersteller demnach von Januar bis einschließlich Juni europaweit 5,38 Millionen Lkw-Reifen auf den europäischen Ersatzmärkten verkauft.

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