Früher als gedacht: Dunlop stellt neue Winterreifen vor

Wie erwartet, aber früher als gedacht hat Dunlop Tyre Europe nach seiner Europarückkehr unter Sumitomo Rubber Industries das eigene Sortiment weiter ausgebaut. Und zwar mit gleich zwei neuen Winterreifen. Dem Friktionsreifen Winter Snow 1 und dem Spikereifen SP Winter Ice 03, die beide speziell für die Bedingungen in den skandinavischen Ländern und im Baltikum entwickelt wurden, so der Hersteller. Für die Saison 2026/27 sei für beide Modelle jeweils ein Sortiment von 27 Größen für Pkw und SUVs vorgesehen. „Bei der Entwicklung des Winter Snow 1 und des SP Winter Ice 03 können wir unsere Kompetenz für besonders anspruchsvolle winterliche Bedingungen zeigen“, so Marcus Schulz, Assistant Manager Product Planning stolz. Der Dunlop Winter Snow 1 – Breite von 195 bis 265 Millimeter; Serie 45 bis 65; Speedindex T; 15 bis 20 Zoll – verfügt den Angaben zufolge über eine 4D-Nano-Design-Gummimischung mit Silica und Weichmachern, doppelten Eiskanten für Grip und Traktion sowie ein präzises Lenkverhalten. Die Konstruktion aus dicht angeordneten multidirektionalen Miura-Ori-3D-Lamellen zusammen mit der hohen Anzahl an Blöcken sei darauf ausgelegt, die Blocksteifigkeit, Grip und Traktion zu . Rillen mit Kreuzpunkten transportieren laut Hersteller festgepressten Schnee von den Rändern ab. Der Dunlop SP Winter Ice 03 hingegen ist ein Spikereifen. Die Konstruktion des Richtungsstifts begrenze den Straßenverschleiß sowie die Geräuschentwicklung und sorge zugleich für Traktion auf dem Eis. Spikereifen sind für deutsche Straßen nicht zugelassen.