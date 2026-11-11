Motorradbranche sichert fast eine halbe Million Arbeitsplätze in Europa

Im Rahmen einer Konferenz bei der Motorradmesse EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori) in Mailand/Italien, wo sich in der ersten November-Woche über 600.000 und damit sechs Prozent mehr Besucher als 2025 über das Angebot von gut 760 Ausstellern informierten, sind erstmals die Ergebnisse einer neuen Oxford-Economics-Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung von Motorrädern für Europa vorgestellt worden. Und die ist den dort präsentierten Zahlen zufolge nicht zu unterschätzen. Denn der Motorradsektor soll im Jahr 2024 nicht weniger als 35,1 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU (inklusive Großbritannien) beigetragen, knapp 482.000 Arbeitsplätze gesichert und Steuereinnahmen in Höhe von 20,6 Milliarden Euro generiert haben. Drei Viertel dieser wirtschaftlichen Auswirkungen sind der Studie zufolge dabei dem Kern der Branche zuzurechnen: der Herstellung, dem Verkauf und der Reparatur von Motorrädern sowie deren Ersatzteilen. Dieser Bereich trug den weiteren Angaben zufolge 26,7 Milliarden Euro zum BIP bei und sicherte 356.700 Arbeitsplätze. Der Rest entfalle auf Helme, Motorradbekleidung und Schutzausrüstung (5,7 Milliarden Euro, fast 89.000 Arbeitsplätze) sowie Rennen, Fachmessen und Markenveranstaltungen (2,7 Milliarden Euro, 36.000 Arbeitsplätze).

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen