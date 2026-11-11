Neues Delticom-Logistikzentrum geht in Betrieb: Gold für Nachhaltigkeit

Im Hohenhamelner Ortsteil Mehrum (Niedersachsen) hat Delticom den Betrieb in seiner neuen Logistikimmobilie aufgenommen. Der gemeinschaftlich von der E-Gruppe und der List-Gruppe realisierte Neubau im Industriegebiet Ackerköpfe umfasse eine Fläche von 21.500 Quadratmetern und sei innerhalb von nur einem Jahr fertiggestellt worden, berichtete die Peiner Allgemeine Zeitung (PAZ) jetzt. Alleiniger Mieter sei der Onlinehändler. Eine räumliche Erweiterung sei weder geplant noch möglich. „Leider gibt es keine Möglichkeit dazu, da keine angrenzenden Flächen zur Entwicklung zur Verfügung stehen“, erklärte Jennifer Zorn, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der E-Gruppe. Der neue Standort diene Delticom als Zentrallager für Norddeutschland, so die PAZ. Die Baukosten sollen sich demnach auf rund 25 Millionen Euro belaufen haben. Ein Grund für die im ersten Moment hoch wirkenden Baukosten dürfte sein, dass die Immobilie nach dem Effizienzhaus-40-Standard (EH 40) errichtet wurde. Davon profitiert nicht nur die Umwelt. Die E-Gruppe wurde für die Einhaltung nachhaltiger Baustandards von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) im Rahmen der Expo Real 2026 ausgezeichnet, wie das Unternehmen stolz in den sozialen Medien mitteilte.