Auch beim neuen Tucson ist Nexen wieder Reifenerstausrüster

Fungierte über Continental hinaus Nexen Tire mit seinem „N’Fera Primus“ bis dato ebenfalls schon als Erstausrüster beim Tucson, so liefert der koreanische Reifenhersteller auch für das neue Modell des Wagens Reifen zu Hyundai ans Band. Dabei kommen je nach Marktregion unterschiedliche Profile zum Einsatz bei dem Auto, das seine Weltpremiere kürzlich bei der Paris Motor Show feierte. Demnach rollen für Hyundais/Nexens Heimatmarkt Südkorea bestimmte Fahrzeuge mit dem „Roadian GTX“ in 17 Zoll sowie dem „N’Fera Primus S“ in 19 und 20 Zoll vom Band. „In Nordamerika startet die Belieferung noch in diesem Jahr für Modelle mit Verbrennungsmotor. Im ersten Quartal des kommenden Jahres folgen die Hybridmodelle – jeweils mit demselben Produktangebot wie in Korea“, so der Reifenhersteller weiter. Für den europäischen Markt stellt er eigenen Worten zufolge seinen „N‘Fera Primus“ in 17 und 18 Zoll sowie den „N‘Fera Sport“ in 19 und 20 Zoll bereit, wobei diese Auswahl – wie noch ergänzt wird – „auf die dortigen Fahrbedingungen abgestimmt ist“. Laut Nexen-CEO John Bosco (Hyeon Suk) Kim gehöre der völlig neue Tucson von Hyundai zu einem Segment, für das sowohl in Korea als auch im Ausland eine starke Nachfrage bestehe. „Durch diese Belieferung können wir einen größeren Kreis von Autofahrern erreichen. Da sich die Belieferung über Korea hinaus auch auf Nordamerika und Europa erstreckt, gehen wir davon aus, dass dies unsere Markenbekanntheit auf dem globalen Markt weiter stärken wird“, ist Kim überzeugt.