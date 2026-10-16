https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/EV-kompatibel-bzw.-Ev-ready.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-16 12:44:232026-10-16 12:44:23Elektroautos erfordern „nicht zwangsläufig separate Reifenmodelle“
Elektroautos erfordern „nicht zwangsläufig separate Reifenmodelle“
Bei einer im August zum Thema Winterreifen durchgeführten Bridgestone-Umfrage unter gut 890 Personen im Alter ab 18 Jahren hat mehr als die Hälfte der Teilnehmer (55 Prozent) geglaubt, dass Elektroautos spezielle Reifen benötigen, um ihre Eigenschaften optimal zu unterstützen. Andersherum sollen 17 Prozent nicht diese Meinung vertreten haben. Was aber ist nun richtig? „Tatsächlich stellen Elektrofahrzeuge durch ihr häufig höheres Gewicht und das unmittelbar verfügbare Drehmoment besondere Anforderungen an die Bereifung. Dafür sind jedoch nicht zwangsläufig separate Reifenmodelle erforderlich“, sagt bei alldem der Reifenhersteller selbst. Vielmehr sei entscheidend, dass die Reifen auf die jeweiligen Fahrzeugeigenschaften abgestimmt sind.
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