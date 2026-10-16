Red-Bull-Ring-Rekorde mit Nokian-bereiftem Valtra-Traktor aufgestellt

Gemeinsam mit den Partnern Väderstad und Nokian Tyres wollte der finnische Traktorenhersteller Valtra die Frage beantworten, ob mit seiner neuen T-Serie der sechsten Generation bei hoher Geschwindigkeit mit der für anspruchsvolle Feldarbeiten erforderlichen Präzision gearbeitet werden kann. Dazu wurden zwei Projekte gestartet. Zum einen wurde mit dem entsprechenden Traktor in Kombination mit einer Tempo-Einzelkornsämaschine von Väderstad unter realen landwirtschaftlichen Bedingungen die Hochgeschwindigkeitsmaisaussaat demonstriert: Die dabei erreichte maximal gemessene Saatgeschwindigkeit wird mit leicht mehr als 40 Kilometern pro Stunde angegeben bei einer Saatgenauigkeit von über 95 Prozent. Zum anderen musste sich derselbe Traktor den Herausforderungen des österreichischen Red-Bull-Rings stellen. Auf der Rennstrecke soll er auf Nokian-Reifen des Typs „Hakkapeliitta TRI“ an der Vorder- und „Hakkapeliitta TRI 2“ an der Hinterachse eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 87 Kilometern pro Stunde erreicht haben. Mit einer Rundenzeit von drei Minuten und 36,4 Sekunden halte die T-Serie nunmehr den offiziellen Rekord als schnellster Traktor auf dem Red-Bull-Ring, so Valtra. Wobei die Finnen darauf hinweisen, dass ihnen der Rennsport gewissermaßen im Blut liege: Denn der Fahrzeughersteller pflegt eigenen Worten zufolge seit Jahrzehnten Partnerschaften mit weltbekannten Rennsportgrößen, sodass bisher schon 13 Rallyeweltmeisterschaften von Fahrern gewonnen worden seien, die das Unternehmenslogo auf ihren Rennoveralls trugen.