„Großer Wurf“ macht beim AutoBild-Ganzjahresreifentest 2026 das Rennen

Nach der bei den „großen“ Reifentests von AutoBild üblichen Vorrunde, bei der aus ursprünglich 30 Kandidaten über die in Summe kürzesten Bremswege bei Nässe und im Trockenen 15 Finalteilnehmer für den sogenannten Volltest ausgesiebt wurden, liegen nunmehr auch dessen Ergebnisse vor.

Einerseits hat sich ein erst in diesem Frühjahr vorgestelltes Profil den Sieg gesichert, mit dem seinem Hersteller dem Blatt zufolge „ein großer Wurf gelungen“ ist. Andererseits heißt es, dass die drei Modelle, die mit dem Gesamturteil „vorbildlich“ das Wettbewerberfeld anführen, auf allen Fahrbahnzuständen Leistungen erzielt hätten, die sich mit Sommer- und Winterreifen in ihren jeweiligen Paradedisziplinen messen können. „Der Verkaufserfolg von Ganzjahresreifen kommt nicht von ungefähr“, so die AutoBild-Reifentester angesichts dessen. Gleichwohl wiederholen sie mit Blick auf die vorherige Qualifikationsrunde aber, dass sich inzwischen zahlreiche unbekannte Marken im Markt tummelten, von denen man besser die Finger lasse. Reifenentwicklung sei anspruchsvoll, weshalb beim aktuellen Produktvergleich „nicht umsonst (…) nur Premiumhersteller vorn“ lägen.