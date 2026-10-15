AZuR-Projektgruppe „Chemisches Recycling“ trifft sich bei Pyrum Innovations

Wie entwickeln sich die Einsatzmöglichkeiten von wiedergewonnenem Reifenruß, dem sogenannten recovered Carbon Black (rCB), und wie die von Pyrolyseöl, dem sogenannten Tire Pyrolysis Oil (TPO)? Welche Herausforderungen gibt es bei der weiteren Verarbeitung solcher Recyclingprodukte? Und welche Perspektiven bietet die Reifenthermolyse für die Reifenkreislaufwirtschaft? Mit diesen Fragen beschäftigten sich kürzlich mehr als 20 Partner der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) bei einem Präsenztreffen der Projektgruppe „Chemisches Recycling“ bei der Pyrum Innovations AG in Dillingen/Saar.

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