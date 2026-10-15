Hankook bleibt im Jubiläumsjahr offizieller Sponsor des Ballon d’Or

Hankook ist zum dritten Mal in Folge offizieller Sponsor des Ballon d’Or (auf Deutsch: Goldener Ball). Dieser zeichnet die herausragendsten Einzelleistungen der vergangenen Profifußballsaison aus und hat sich als weltweit bedeutendste Ehrung für individuelle Spitzenleistungen im Fußball etabliert. Die diesjährige Verleihung findet am 26. Oktober 2026 erstmals in London statt. Zugleich markiert die Veranstaltung das 70-jährige Bestehen der Auszeichnung. Hankook verlost dabei erstmals einen Besuch der Preisverleihung vor Ort; Informationen zur Teilnahme an dem Gewinnspiel stellt Hankook hier https://hankook.win/de/gewinnspiele/ballon-dor-2026/ bereit. Hankook setzt im Sponsoring auf eine international ausgerichtete Strategie mit ausgewählten Partnerschaften auf globaler, europäischer und nationaler Ebene. Im Mittelpunkt stehen dabei reichweitenstarke Plattformen aus Motorsport und Fußball, die eine hohe Sichtbarkeit in wichtigen Märkten gewährleisten sollen. „Mit dem erneuten Engagement beim Ballon d’Or unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, die Markenpräsenz durch weltweit beachtete renommierte Sportereignisse weiter auszubauen.“