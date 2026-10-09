„Finger weg“ von den Schlusslichtern des AutoBild-Sportscars-Winterreifentests

Obwohl die beiden Schlusslichter beim aktuellen AutoBild-Sportscars-Winterreifentest von insgesamt zwölf Profilen der Größe 225/45 R18 für die kalte Jahreszeit immerhin mit dem Gesamturteil „befriedigend“ bzw. „ausreichend“ ins Ziel gekommen sind, mag das Blatt für sie keine Empfehlung aussprechen. „Finger weg“ ist im Gegenteil sogar mit Blick auf sie zu lesen in Heft 11/2026 des Magazins. Hauptgrund dafür sind deren Schwächen auf Nässe und hier insbesondere beim Nassbremsen, die ihnen entsprechende Abwertungen über den sogenannten Sicherheitsfaktor eingebrockt haben. Wobei sich der Letzte des Vergleiches diesbezüglich gar einen „Komplettausfall“ geleistet haben soll. Die anderen zehn Modelle haben ihre Sache besser gemacht angefangen bei drei weiteren Reifen mit der Gesamtnote „befriedigend“ über vier für „gut“ befundene Profile bis hin zum Spitzentrio inklusive dem Testsieger, das sich einer Bewertung als „vorbildlich“ erfreuen kann.

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