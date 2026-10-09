Partnerschaft von Nexen und Žalgiris geht in die Verlängerung

In Sachen Sportsponsoring verlängert Nexen Tire Europe seine 2024 begonnene Partnerschaft mit dem litauischen Sportverein Žalgiris bzw. dessen Basketballteam, das als eines der traditions- und erfolgreichsten des Landes gilt. Damit will der südkoreanische Reifenhersteller sein Engagement für den Basketball in Europa stärken – insbesondere in der baltischen Region. Wobei sich das Unternehmen darüber hinaus bekanntlich unter anderem auch im Fußball engagiert (Bayern München), weil es durch seine Partnerschaften mit Sportvereinen wie Žalgiris oder eben dem deutschen Rekordmeister aus der bayrischen Landeshauptstadt „stets an der Seite der Fans stehen und bedeutende Momente voller Leidenschaft und Spannung teilen“ will, wenn sie ihre Lieblingsteams bei wichtigen Spielen und unvergesslichen Momenten unterstützen. Der Reifenhersteller möchte demnach authentische Verbindungen zum Verein und zu den Fans aufbauen und sein Engagement in wichtigen europäischen Märkten weiter stärken.

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