https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/AutoBild-Allrad-SUV-Winterreifentest-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-05 14:28:082026-10-05 14:28:08Verwirrendes, Neues und Sicherheitsfaktor bei AutoBild-Reifentests
Verwirrendes, Neues und Sicherheitsfaktor bei AutoBild-Reifentests
Dass beim jüngsten SUV-Winterreifentest von AutoBild etwas anders ist als bisher, hatte die Onlineveröffentlichung der Ergebnisse auf der Website der Zeitschrift nahegelegt. Zumal das dabei in Front liegende Spitzentrio aus Hankooks „Winter I*Cept Evo⁴“, Pirellis „Cinturato Winter 3“ und Michelins „Pilot Alpin 5“ die Bestbewertung des Magazins einfahren konnte, die dann aber nicht wie sonst bei dem Blatt „vorbildlich“ lautete, sondern „sehr gut“. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Denn in seiner gedruckten Ausgabe 40/2026, in der selbiger Produktvergleich erschienen ist, werden die drei Profile verwirrenderweise dann wieder als „vorbildlich“ bezeichnet.
Man kommt sich ja fast vor wie in einem Semantik-Seminar der Germanistik.
In der Print Ausgabe der Autobild ist aber der Hankook Winter i’cept Evo 3 abgebildet.
Getestet wurde aber der Hankook Winter i’cept Evo 4
Ob die überhaupt testen oder nur würfeln ist eher die Frage. Wer kommt auf die Idee den Michelin als Audi Variante zu testen auf einem BMW. Was hat der Kunde davon? Und wieso lässt man bewusst andere große Marken aus?
Es ist für mich sehr befremdend, dass kein Reifen von Conti im Test gelistet ist. Sollte die Reifengrösse nicht bei Conti verfügbar sein? Kann das dann Zufall sein, oder wurde hier bewusst diese Größe gewählt um eine Ansonsten sehr gute Marke ausschließen zu können?
Man müsste eher fragen, wieso die letzten Test wo Conti gewonnen hat auf dem Conti Testgelände stattfanden und dort bestimmte Reifen nicht mit getestet wurden. Überall dort wo Einnahmen durch Marketing etc. generiert werden, würde ich den Test weniger glaube und viele Dinge hinterfragen. Genau bei diesem Test, der sieht schon sehr danach aus, das ein bestimmtes Ergebnis zustande kommt