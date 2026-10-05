Verwirrendes, Neues und Sicherheitsfaktor bei AutoBild-Reifentests

Dass beim jüngsten SUV-Winterreifentest von AutoBild etwas anders ist als bisher, hatte die Onlineveröffentlichung der Ergebnisse auf der Website der Zeitschrift nahegelegt. Zumal das dabei in Front liegende Spitzentrio aus Hankooks „Winter I*Cept Evo⁴“, Pirellis „Cinturato Winter 3“ und Michelins „Pilot Alpin 5“ die Bestbewertung des Magazins einfahren konnte, die dann aber nicht wie sonst bei dem Blatt „vorbildlich“ lautete, sondern „sehr gut“. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Denn in seiner gedruckten Ausgabe 40/2026, in der selbiger Produktvergleich erschienen ist, werden die drei Profile verwirrenderweise dann wieder als „vorbildlich“ bezeichnet.

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