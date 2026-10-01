Keiner „vorbildlich“ im SUV-Winterreifentest von AutoBild

In Sachen Reifentests bei AutoBild scheinen sich Veränderungen abzuzeichnen. Denn auf seine Webseiten veröffentlicht das Blatt einen Produktvergleich von zehn Winterprofilen in der Größe 225/55 R18 102V für SUVs/Crossover. Was auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich erscheint. Doch der zweite offenbart, dass Kapitelnoten (auf Schnee, bei Nässe, im Trockenen und gegebenenfalls weitere wie Kosten/Wirtschaftlichkeit) nicht mehr genannt werden und dass das letztendlich siegreiche Modell trotz der Gesamtnote 1,3 nicht wie sonst üblich „vorbildlich“ bewertet wird. Die neue Bestbeurteilung lautet insofern nunmehr offensichtlich „sehr gut“, was den Erfolg des betreffenden Reifens an der Spitze des Wettbewerbsfeldes freilich nicht schmälert. Ob sich die am anderen Ende der Ergebnistabelle verwendete Einstufung des Schlusslichtes im aktuellen Test als „mangelhaft“ besser anhört als die bis dato in solchen Fällen verwendete Formulierung „nicht empfehlenswert“, möge ein jeder für sich entscheiden.

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