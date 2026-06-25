Hankook feiert in Köln Premiere der neuen Winter I*Cept Evo4 und Evo4 SUV

Hankook nutzte die Tire Cologne für eine umfassende Präsentation seiner aktuellen Produkte, wozu auch solche der „Schwestermarke Laufenn“ gehörten – der Hersteller spricht hier bewusst nicht mehr von einer Zweitmarke und unterstreicht damit die Relevanz von Laufenn. Hankook gab am AZuR-Gemeinschaftsstand außer einen Einblick in sein Alphatread-Heißrunderneuerungsprogramm. Im Mittelpunkt der Messepräsenz stand indes die Vorstellung des brandneuen Hankook Winter I*Cept Evo4, der „neue Maßstäbe“ setzen soll, dies insbesondere auch im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger, und der jetzt auch in einer SUV-Variante auf den Markt kommen soll.

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